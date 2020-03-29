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Hangi illere uçuş var? Yurt içi uçak seferleri...

Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası uçak seferlerine kısıtlama getirdi. Kısıtlama sonrası, şehirler arası uçak seferleri iptal oldu mu, uçak seyahatine kısıtlama var mı diye araştırılmaya başlandı. ve Pegasus'tan yapılan duyuruda konunun detayları hakkında verilen bilgiler araştırılıyor. Peki Uçak seferleri iptal mi oldu?

  • Yaşam
  • 30.03.2020 09:22
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 16:03
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Uçak seferleri THY Pegasus iptal mi?

Yurt içi uçak seferleri THY Pegasus iptal mi? Uçak bileti para iadesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün akşam açıkladığı yeni corona virüsü (COVİD-19) tedbirleri dahilinde yurt içi seyahatlerine getirilen kısıtlamaların detayları merak konusu oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı, şehirler arası seyahate kısıtlama getirdi.

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