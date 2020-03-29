Hangi illere uçuş var? Yurt içi uçak seferleri...

Yurt içi uçak seferleri THY Pegasus iptal mi? Uçak bileti para iadesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün akşam açıkladığı yeni corona virüsü (COVİD-19) tedbirleri dahilinde yurt içi seyahatlerine getirilen kısıtlamaların detayları merak konusu oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Cumhurbaşkanlığı, şehirler arası seyahate kısıtlama getirdi.
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