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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 10:05
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    • 31.03.2020 10:05
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    uçuş seferleri yeni listesi! hangi illere saat kaçta yapılacak?

    uçuş seferleri listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. hangi illere saat kaçta yapılacak? Seyahat izin belgesi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, sınırlı sayıda yapılan THY uçak seferlerini araştırmaya başladı. Peki, THY seferleri hangi illere saat kaçta yapılacak? Alınan kararlar gereği, şehirler arası otobüs seyahatleri yasaklanırken, uçak seferleri de sınırlandırılmıştı. Pegasus ve AnadoluJet firmaları uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları (THY) ise sınırlı sayıda sefer düzenleme kararı aldı. Peki, yapılacak? İşte yanıtı!

    THY uçak seferleri hangi illere yapılacak?

    Uçak seferlerinin sınırlandırılması kararının ardından THY iç hat uçuş seferleri listesi araştırılmaya başlandı. THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? Pegasus, AnadoluJet gibi firmalar uçuşlarını durdururken, THY'den alınan karara göre sadece belli illere sınırlı sayıda sefer düzenlenecek. Yolculuk yapacak kişilerin uçuşlardan 4 saat önce havalimanında olması gerekiyor. İşte, THY uçak seferleri yapılan iller!

    UYGULANACAK KURALLAR NELER?

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs için alınan önlemler kapsamında iç hat seferleri için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacağını bildirdi.

    Ekşi, Twitter'dan iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı.

    Yolcuların iç hat biletlerini havalimanı satış ofisleri yanında acentelerden seyahat izin belgesiyle alabileceğini belirten Ekşi, şunları kaydetti:

    "Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz."

    Ekşi, seyahat izin belgesi olmayan biletli yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceğini, yolcuların evrakını yanında bulundurması gerektiğini kaydetti.

    UÇUŞ SAATLERİ VE GÜNLERİ

    UÇUŞ YAPILACAK ŞEHİRLER

    İstanbul

    Ankara

    Samsun

    Trabzon

    Erzurum

    Van

    Diyarbakır

    Malatya

    Gaziantep

    Kayseri

    Konya

    Adana

    Antalya

    İzmir

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    Haberler Ekonomi THY iç hat uçuş seferleri yeni listesi! THY uçak seferleri hangi illere saat kaçta yapılacak?
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