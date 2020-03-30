Uçak seferlerinin sınırlandırılması kararının ardından THY iç hat uçuş seferleri listesi araştırılmaya başlandı. THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? Pegasus, AnadoluJet gibi firmalar uçuşlarını durdururken, THY'den alınan karara göre sadece belli illere sınırlı sayıda sefer düzenlenecek. Yolculuk yapacak kişilerin uçuşlardan 4 saat önce havalimanında olması gerekiyor. İşte, THY uçak seferleri yapılan iller!