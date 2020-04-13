Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı. Adet bazındaki %5.413'lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini %3.224 artışla maske, %1.148'le kolonya, %512'yle ateş ölçer ve %286'yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. Ocak ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında %177 arttı.

TALEBİN ARTTIĞI ÜRÜNLERDE FİYATLAR DEĞİŞTİ

Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün %502 ile maske oldu. Maskeyi %139'luk fiyat artışıyla ateş ölçer, %64 ile eldiven ve %55 ile ıslak mendil takip etti.

Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, KOBİ ve girişimcilere destek olmak için canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, "IdeaSoft olarak tüketicilerin büyük oranda alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaptığı bu dönemde KOBİ ve girişimcilere kılavuzluk etmek adına Türkiye'nin e-ticaret yolculuğunu anlık olarak ve şeffaf bir şekilde takip edebilecekleri bir site kurduk. Bu sayede özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecinde e-ticaret faaliyetlerini desteklemeyi ve temassız ticaretin ülke ekonomimize katacağı değeri artırmayı hedefliyoruz'' dedi.