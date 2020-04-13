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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 12:35
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    • 13.04.2020 12:35
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    Son dakika: sonrası el larının satışları yüzde 5 bin arttı!

    Son dakika haberleri... sonrası el larının satışları yüzde 5 bin arttı! ’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Uzmanlar damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten korunmak için el temizliğine dikkat çekti. Koronavirüsün ’de de görülmesinin ardından el dezenfektanlarında adeta bir satış patlaması yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları %5.413 artış gösterdi.

    Virüs sonrası satış patlaması! Yüzde 5 bin arttı!

    ayında internetten satın alınan , , kolonya, eldiven ve olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı. Adet bazındaki %5.413'lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini %3.224 artışla maske, %1.148'le kolonya, %512'yle ateş ölçer ve %286'yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında %177 arttı.

    TALEBİN ARTTIĞI ÜRÜNLERDE FİYATLAR DEĞİŞTİ
    Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün %502 ile maske oldu. Maskeyi %139'luk fiyat artışıyla ateş ölçer, %64 ile eldiven ve %55 ile ıslak mendil takip etti.

    Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, ve girişimcilere destek olmak i canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, "IdeaSoft olarak tüketicilerin büyük oranda alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaptığı bu dönemde KOBİ ve girişimcilere kılavuzluk etmek adına Türkiye'nin e-ticaret yolculuğunu anlık olarak ve şeffaf bir şekilde takip edebilecekleri bir site kurduk. Bu sayede özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecinde e-ticaret faaliyetlerini desteklemeyi ve temassız ticaretin ülke ekonomimize katacağı değeri artırmayı hedefliyoruz'' dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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