Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.04.2020 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2020 12:24
    ABONE OL

    repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

    () düzenlediği vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 997 lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB'den piyasaya 1 milyar lira

    (), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

    İhaleye 2 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri