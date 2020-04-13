Emlak vergisi ödeyen ev sahipleri de verilerin ertelenmesini talep ediyor. Henüz bununla ilgili atılmış bir adım yok ama olursa haberimizde yer alacak. Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü.