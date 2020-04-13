Emlak vergisi ödeyen ev sahipleri de verilerin ertelenmesini talep ediyor. Henüz bununla ilgili atılmış bir adım yok ama olursa haberimizde yer alacak. Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü.
EMLAK VERGİSİ 2020 NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi 2020 ilk taksit ödemeleri Mart ve Nisan ayından yapılacak. 1 Mart'ta başlayan ödemeler 31 Mayıs'ta sona eriyor. İkinci taksit ödemesi ise kasım ayında yapılacak.
EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emlak vergi borcu sorgulaması E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda verdiğimiz link üzerinden vergi ödemenizi sorgulayabilirsiniz.
VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
EMLAK VERGİSİ NE KADAR?
Normal Yörelerde Büyükşehir Belediyesi
Binalarda Binde 2 Binde 4
Meskenlerde Binde 1 Binde 2
Arazilerde Binde 1 Binde 2
Arsalarda Binde 3 Binde 6
EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü.
Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.