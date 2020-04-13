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    • Ekonomi
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    • 13.04.2020 09:18
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    Son dakika: ün varil fiyatı 32,73 dolar | 13 Nisan 2020 brent fiyatı son durum

    ün varil fiyatı, saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,97 artışla 32,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 23,77 dolardan alıcı buldu. Toplam kesinti miktarlarının ardından koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki düşük talep nedeniyle oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

    Brent petrolün fiyatı yükseldi!

    ün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 32,73 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü paskalya tatili nedeniyle kapalı olan piyasalarda perşembe günü 36,40 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 31,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,97 artışla 32,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 23,77 dolardan alıcı buldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden () dün gece yapılan açıklamada, OPEC+ adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyuruldu.

    Söz konusu 23 ülke dışında ABD, , , ve Norveç gibi diğer petrol üreticisi ülkelerin de kendi üretimlerini azalttığında toplam ham petrol üretim kesintisi miktarının günlük 20 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.

    Toplam kesinti miktarlarının ardından koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki düşük talep nedeniyle oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

    Brent petrolde teknik olarak 32,76 ile 33,12 dolar aralığının direnç, 32,40 ile 32,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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