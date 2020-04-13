Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro kurunda koronavirüs piyasalardaki etkisiyle son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından dolar /TL 6,79 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR?