Yaklaşık 12 milyon emekli zamlarını aldılar. Emekli bayram ikramiyeleri de hesaplara yatırıldı. Bu bağlamda emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zamlara çevirdi. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.