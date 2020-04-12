Altın fiyatları için dikkatleri çeken yorum! Çeyrek altın...

Altın fiyatları için şu dönemde uzmanlar çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Bu bağlamda önemli yorumlar geliyor. Vatandaşların merak ettiği Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? Soruları oldukça revaçta.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ÇEYREK ALTIN 595 TL'Yİ GÖRDÜ
Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:
"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.
Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.
Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye'de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."
ALTINDA VATANDAŞIN YENİ HEDEFLERİ VE UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
Vatandaşın altın yorumu ve beklentisi 2020 yılında 400 TL hedef fiyata revize edilirken, yılsonu tahminlerinin henüz Nisan ayında gerçekleşmesi ile uzmanlar temkinli olarak altında yükselişin sürmesini öngörüyor. Ons bazında 1850 – 1900 dolar altın tahminleri için görüş aktaran uzmanlar, beklenen 1700 dolar direncinin aşılmaması halinde 1650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor.
Mevcut değerlendirmeler eşliğinde altın vadeli işlemler piyasasında süren artışı dolar kurunun desteklemesi ile gün içi 366 – 370 TL fiyatları altında hedefe giriyor. Direnç testinin başarısız olması halinde ise 355 – 349 TL seviyelerine kadar gram altında geri çekilme gözlenebilir.