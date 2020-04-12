BKM'den flaş açıklama! Koronavirüs sürecinde rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle soruları yanıtladı.

Ödeme teknolojileri sektörünün 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet verdiğini belirten Canko, sektör olarak ödemelerin hızlı, güvenilir ve konforlu yapılması için yatırım yaptıklarını söyledi. Canko, 30 yıldır sektörün çok mesafe aldığını, mart ayında ise kart kullanım alışkanlıklarında önemli eşiklerin aşıldığını vurguladı.

Canko, mart ayında evde kal çağrılarına ayak uydurulduğunu, bir yandan da hayatın devam ettiğini ve bu süreçte bir takım davranış kalıplarının değiştiğini dile getirdi.

Mart ayı boyunca kartlı ödeme sektörünün büyüdüğüne dikkati çeken Canko, "Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu. Kartlarla ödeme alışkanlığında pozitif bir ivme gördük. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak pozitif büyüdü. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı da yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde nakit alışkanlıkları da değişti. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ATM'lerden nakit çekim işlem adedi ise yüzde 14 azaldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın virüsle olan mücadelesinde kâğıt ve bozuk paralardan bakteri ve virüslerin yayılabileceğini uyarısında bulunulmuştu. Kartlı ödemelerin artması kayıtlı ekonomi adına çok faydalıdır." ifadelerine yer verdi.