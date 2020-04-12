Altın fiyatları inişli çıkışlı trendi sürdürüyor!

Altın fiyatları her daim vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Son günlerde özellikle altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. "Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.
Altın fiyatları 2 bin doları geçecek!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti.
Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti.
Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI TRENDİN DEVAMI BEKLENİYOR
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.
Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.
Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart'ta 1,680 dolara yükseldiğini kaydetti.
Altının ons fiyatının 19 Mart'ta yeniden 1,471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.
ÇEYREK ALTIN 595 TL'Yİ GÖRDÜ
Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:
"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.
Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.
Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye'de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."
ALTININ MUHTEMEL GERİ ÇEKİLİŞLERİNİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER
Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.
Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:
"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları. Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı ve bu nedenle halen rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Durum böyle olunca da küresel anlamda ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği için altın fiyatları da yükselmiş oluyor.
Neredeyse tüm dünya ülkeleri, vatandaşlarını ve ekonomilerini hayatta tutmak amacıyla koronavirüsle amansız bir savaş veriyor. Küresel anlamda gelen her iyi haber ve pozitif gelişmeler, hem altının hem de dövizin ateşini söndürecek gibi gözüküyor. Ancak, öyle bir süreçten geçiyoruz ki negatif ve pozitif haberler peş peşe geliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz. Bu nedenle yatırımcılarımıza, her zaman altına kısa vadeli al-sat açısından değil, orta ve uzun vadeyi planlayarak alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler."
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|360,30
|360,50
|363,30
|363,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.374,00
|2.395,00
|2.394,00
|2.415,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,60
|332,60
|331,30
|335,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.320,00
|2.340,00
|2.340,00
|2.360,00
|Yarım Ziynet
|1.160,00
|1.170,00
|1.170,00
|1.180,00
|Çeyrek Ziynet
|580,00
|585,00
|585,00
|590,00
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 363,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 590,00 lira, Cumhuriyet altını 2.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 363,50 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA VE ALTIN KAZANDIRDI, DOLAR KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, avro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti
BIST 100 endeksi, en yüksek 97.482,88, en düşük 90.630,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,73 artarak 96.470,97 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Geçen hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 590 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,22 değer kaybıyla 6,6830 lira, avro ise yüzde 1,18 artışla 7,3180 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.