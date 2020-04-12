13 Nisan Dolar/TL ve euro alış satış ne kadar oldu? Dolar ne olur, düşüşün devamı gelir mi?

Dolar ve Euro fiyatları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda 12 Nisan Dolar/TL ve euro alış satış ne kadar oldu? Sorusuna haberimizde yanıt verdik. Perşembe günü 6,7936'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 6,62 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 6,6777'den tamamladı. Peki, 11 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları... İkinci destek noktasından seken dolar kurunda son durum ne, günün dolar kuru tahminleri hangi yönde? Dolarda IMF açıklamaları ile gelen gevşeme, 13 günlük hareketli fiyat ortalamasından sekti. 6.70 TL üzerine yükselmeye çalışan fiyatlarda gün içi direnç noktaları 6.7364 – 6.76 – 6.80 TL olarak sırlanıyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
DOLAR DÜŞÜŞÜ DEVAM EDER Mİ?
Dolarda IMF açıklamaları ile gelen gevşeme, 13 günlük hareketli fiyat ortalamasından sekti. 6.70 TL üzerine yükselmeye çalışan fiyatlarda gün içi direnç noktaları 6.7364 – 6.76 – 6.80 TL olarak sırlanıyor.
İlk direnç noktasının aşılması ile 6.80 TL seviyesine hareketin hızlanması beklenen dolar kurunda, 6.80 TL seviyesi korkutan dolar kuru tahminleri için geçit noktasını oluşturuyor. 6.80 TL direncinin kırılması ile dolarda 6.95 TL seviyelerine kadar yükseliş gözlenebilir.
Dolar grafik verileri ve teknik göstergeler alım seviyelerinin devam edebileceğini işaretini verirken, günün destek noktaları 6.6222 – 6.6303 – 6.5671 TL olarak sıralanıyor. Son destek noktası altında gelecek gün içi kapanışlar ise yükseliş baskısını dolarda bir müddet kırabilir.
Bugün açıklanacak işsizlik rakamlar ise kur kanadında önem kazanıyor. TSİ 10:00 itibari ile açıklanacak verilere göre dolar kurunda hareketlilik gözlenebilir. İşsizlik verileri dışında ise koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler ise dolar kurunda asıl yön belirleyici etmenler olarak takip edilecek.
ALTININ KİLOGRAMI 361 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin 629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
CUMHURİYET ALTINI 2,378 LİRA, GRAM ALTIN 363 LİRA
Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 liraya, gram altın da 363 liraya yükseldi.
Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara çıktıktan sonra 32.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldikten sonra 29.36 dolara döndü.
Paskalya tatili nedeniyle büyük ölçüde tatilde olan küresel emtia piyasalarında son işlemler;
- gümüş, 15.42 dolar,
- altın, 1,684.15 dolar,
- bakır, 5,022.50 dolar,
- platin, 743.64 dolar,
- paladyum 2,168.60 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 363 liradan, çeyrek altın 595 liradan, Cumhuriyet altını da 2,378 liradan satılıyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 331,8 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,9 artarak 5.842,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,24 değer kazanarak 10.564,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44'lük artışla 4.506,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39'luk yükselişle 17.621,62 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,66'lık artışla 1,09 seviyelerinden işlem görüyor.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.