Ziraat Bankası 10.000 TL kredi vermeye devam ediyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vade şartı bulunan kredilere her gün binlerce kişi başvuru yapıyor. Başvuru yapan kişilere müjdeli haber geldi. Koronavirüs nedeniyle paraya ihtiyacı olanlara ilişkin olarak kamu bankalarının verdiği kredilerde değerlendirmeler sonuçlanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL kredi yattı mı? Ziraat Bankası kredi sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Henüz başvuru yapmayan kişiler ise Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ziraat Bankası kredi başvuru sorgulama ekranı ve başvuru şartları!

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ YATTI MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.