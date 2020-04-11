Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin çalışıyor mu? Yemeksepeti sipariş alıyor mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 31 ilde Pazar gecesine kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin gibi online uygulamalar büyük talep görüyor. Yemek veya gıda siparişi vermek isteyenler uygulamalara yöneldi. Peki, Yemeksepeti çalışıyor mu? Online uygulamalar sipariş alıyor mu? Yanıtı haberimizde…

YEMEKSEPETİ BANABİ İSTEGELSİN ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı süresince su satışı yapan firmalar hizmet vermeye devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı bu kez yaş sınırı ifade etmediği için her yer kapalı olacak. Bu nedenle Yemeksepeti de iki gün yani sokağa çıkma yasağı süresinde hizmet vermeyecektir.