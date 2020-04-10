Temel İhtiyaç Desteği kredisi Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından vatandaşlara veriliyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 5000, 7.500 10.000 lira kredi vermeye 1 Nisan tarihinde başlamıştı.
VAKIFBANK HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
SONUÇLAR BEKLENİYORDU
3 Kamu bankası da ilk günden bu yana sadece başvuruları aldı. Sonuçlar ise bugüne kadar açıklanmamıştı. Başvuru sayısının çok olması nedeniyle değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. "
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188