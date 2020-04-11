Getir açık mı? Getir sipariş alıyor mu? Getir sipariş nasıl verilir? 2 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar marketlere çıkamayacak. Marketlerin de kapalı olması nedeniyle gözler online sipariş uygulamalarına çevrildi. En bilinen uygulamalardan birisi olan Getir yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Getir açık mı? Getir sipariş alıyor mu? Getir çalışıyor mu? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…

GETİR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Cepten sipariş imkanı sunan Getir uygulaması, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde hizmet vermeyecek. Kuryelerin de sokağa çıkmasının yasaklanmasından dolayı Getir uygulaması bu illerde hizmet almıyor. Diğer illerde ise Getir uygulaması kullanılabiliyor.