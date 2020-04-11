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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 13:52
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    • 11.04.2020 13:57
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    Son dakika: e-Devlet'te yeni uygulama! bildirimi e-Devlet'ten yapılacak

    Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

    e-Devlet'te yeni uygulama!

    Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

    Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.



    İŞTE O SAYFA
    İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi

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