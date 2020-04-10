Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalar esnasında toplantı sırasında alınan kararları da vatandaşlarla paylaştı. Peki, e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte başvuruya dair merak edilenler...
ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK
Bakan Koca ücretsiz maskelerle ilgili "Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık. Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
e-Devlet Başvuru sayfasında "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları yer alıyor. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurmalısınız.
Vatandaşlara son olarak sistem tarafından şu metin onaylatılıyor;"Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum."
ECZANELERDE MASKE ÜCRETSİZ Mİ?
Eczanelerde maskeler ücretsiz verilecek.
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.
20-65 YAŞ ARASINDAKİ HER VATANDAŞ BAŞVURABİLİR
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.
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