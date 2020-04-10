Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalar esnasında toplantı sırasında alınan kararları da vatandaşlarla paylaştı. Peki, e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte başvuruya dair merak edilenler...

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK



Bakan Koca ücretsiz maskelerle ilgili "Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık. Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ