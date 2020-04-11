Evde bakıma 1.460 TL! İhtiyaç sahibi herkes alacak...

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan aylık bin 460 lira desteğin kapsamı genişletiliyor. Torba yasa teklifine göre; salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.
Mevcut uygulamada, hane içinde kişi başına gelir tutarı net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden az olan (bu yıl için bin 402 lira 65 kuruştan), bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunu yetkili birimlere sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.
Ülkemizde halen yaklaşık 520 bin kişiye evde bakım desteği veriliyor. Yasa taslağının ikinci maddesinde yer alan yeni düzenleme ile binlerce kişi daha bu destekten yararlanabilecek.
Kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilip yasalaşması beklenen düzenleme ile, Coronavirüs salgını döneminde bakıma ihtiyaç duyan herkes evde bakım desteği alabilecek.
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