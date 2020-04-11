Evde bakıma 1.460 TL! İhtiyaç sahibi herkes alacak...





Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan aylık bin 460 lira desteğin kapsamı genişletiliyor. Torba yasa teklifine göre; salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.