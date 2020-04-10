Ücretsiz maske için şart! Maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı maske kodu nereden alınacak?

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı maske kodu nereden alınacak? Vatandaşlara 10 gün için 5 adet ücretsiz maske dağıtımı ilk olarak İstanbul'da başladı. Eczane başına 500 adet toplamda, 2.5 milyon civarında maske dağıtıldığı bildirildi. Ancak eczanelerden maske almak için Sağlık Bakanlığı'ndan temin edeceğiniz bir koda sahip olmanız gerekiyor. Peki, maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

MASKE KODU NASIL ALINIR?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı:

"Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (sms) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek"