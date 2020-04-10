Ücretsiz maske için şart! Maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı maske kodu nereden alınacak?

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı maske kodu nereden alınacak? Vatandaşlara 10 gün için 5 adet ücretsiz maske dağıtımı ilk olarak İstanbul'da başladı. Eczane başına 500 adet toplamda, 2.5 milyon civarında maske dağıtıldığı bildirildi. Ancak eczanelerden maske almak için Sağlık Bakanlığı'ndan temin edeceğiniz bir koda sahip olmanız gerekiyor. Peki, maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar...
MASKE KODU NASIL ALINIR?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı:
"Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (sms) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek"
Yani ücretsiz maskenizi almak için, Sağlık Bakanlığı tarafından size gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle özel bir işlem yapmanıza gerek yok. Kodu bekleyip daha sonra gelen kodla eczaneye gitmeniz gerekiyor.
2.5 MİLYON MASKE DAĞITILDI!
Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Dün itibariyle ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün öğlen itibariyle İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 5'er yüz adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.
Sarıalioğlu, maske dağıtımının devamı konusunda ise, "Rakamlarla ilgili bir bilgimiz yok ama devamının olacağını biliyoruz. Rakamları bilemiyoruz, o biraz temin edilmesine de bağlı. Süreç bugün başladı. Belki süreç ilerledikçe de değerlendirilecektir. Bugün itibariyle 500 bin vatandaşımıza İstanbul'da maske verebileceğiz. İstanbul'un nüfusu 15.5 milyon civarında. Şu anda çok yeterli gibi değil. Her 10 gün için bir kişiye 5'er adet maske verebileceğiz. Şu anda mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek" diye konuştu.
ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
TIBBİ MASKE NEDİR?
N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.
TIBBİ MASKE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?
Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.
Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.
Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE
Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
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