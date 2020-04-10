Son dakika.. Eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara maske dağıtımı başladı mı?

İstanbul Ankara maske dağıtımı başladı mı? Eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İlk etapta İstanbul ve Ankara illerinde eczaneler maske satışına başlayacak. Sokağa, markete veya toplu taşımaya çıkmak için maskeye ihtiyacı olan vatandaşlar, ücretsiz maske dağıtımından faydalanmak istiyor. Peki, eczane maske dağıtımı ne zaman başlayacak? İstanbul Ankara eczanelerden maske dağıtımı başladı mı? İşte flaş açıklama!

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.