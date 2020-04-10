Hayvancılık ve çoban desteği hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir son dakika açıklamasında bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli 'nin açıklaması şu şekilde: "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Üreticilerimize hayırlı olsun."