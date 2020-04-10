Hayvancılık ve çoban desteği hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Korona virüs tedbirleri ve destekleri kapsamında tarıma bakanlık olarak vereceklerini açıkladı. Pakdemirli 194 proje başvurusunu kabul ettiklerini ifade ederek, "Projeler için üreticilerimize bu yıl içerisinde 37,3 milyon TL hibe desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir son dakika açıklamasında bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli 'nin açıklaması şu şekilde: "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Üreticilerimize hayırlı olsun."
İLK ETAPTA 9 MİLYON METREKARE
Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.
KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.
YAZLIK EKİLİŞLERLE ÜRETİM ARTTIRILACAK
Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak.
ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK
Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.
ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çiftçilere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekerek, bakanlıklar arasında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Bakan Kurum, "Bize düşen görev kurumlar arası işbirliğini arttırmak, çiftçilerimizin daha rahat üretebilmeleri için, 83 milyon vatandaşımızın sağlıklı beslenebilmesi için yeni projeler geliştirmektir" dedi.
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu hedefler doğrultusunda milyonlarca çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" diyen Bakan Kurum, yapılan desteklemelere ilişkin şöyle konuştu;
"Coronavirüsle mücadele kapsamında; Hazineye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu uygulama yaklaşık 600 milyon metrekare alan üzerinde kiralama sözleşmesi düzenlediğimiz 51 bin çiftçimizi kapsıyor. Böylece çiftçimizi de bu zorlu süreçte desteklemiş olduk.
Son olarak çiftçilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı bakanlıklar olarak hayata geçiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız ile DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini yapıyoruz. 320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçimizin yanında olacağız.
Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı, hız, işbirliği ve güçle çiftçilerimizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boyutlarda destekleme noktasında, son derece önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beye ve ekibine teşekkür ediyor, çiftçi kardeşlerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 2. dönem buzağı desteklemelerinde parası hesabına yatmayan vatandaşların il veya ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. 2019 buzağı destek ödemelerinin ise sırayla hesaplara yatırılması bekleniyor.