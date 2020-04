SSK'lı olarak işe başlayıp yıllarca çalışanlar her ay düzenli ve garanti gelir sağladığı için emekliliği iple çekiyor. Çalışanlar emeklilikte her ne kadar maaşlar düşük olsa da işsiz kalma korkusu daha ağır bastığından bir an önce emekli olmayı tercih ediyor. Binlerce çalışan ne zaman emekli olacağına dair sorgulamalarını en az bir sefer olmak üzere mutlaka yapmışlardır. Emeklilik çalışanların en büyük hayali ve yaşlandıklarında hayatlarını devam ettirmek için gerekli olan maddi ödenekleridir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; yaş, sigortalılık süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi dikkate alınır. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? İşte, 3600 prim günü ile erken emeklilik yasasına ilişkin merak edilen bütün detaylar…