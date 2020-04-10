Emekli maaşı kesintileri neler? Emekli maaşı kesintisi artacak mı?

Emekli maaşlarından yapılan kesintiler şöyle:

1) İLAÇ KATILIM PAYI

Emekli maaşı alanların ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için:3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için: 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınır.

2) TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI

Emekli maaşı alanlar vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.