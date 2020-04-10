13 milyon emekli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda 4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin maaş kesinti ücretlerini sayfamızdan sorgulama yapabilirsiniz. Emekli maaşı alan ve alacaklar merakla emekli maaşı kesintileri neler?
EMEKLİ MAAŞI KESİNTİLERİ NELER?
Emekli maaşı alan ve alacaklar merakla Emekli maaşı kesintileri neler? Emekli maaşı kesintisi artacak mı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.
4A EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
4B EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
4C EMEKLİ AYLIĞI KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşlarından yapılan kesintiler şöyle:
1) İLAÇ KATILIM PAYI
Emekli maaşı alanların ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;
– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için:3 (üç) TL,
– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için: 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınır.
2) TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI
Emekli maaşı alanlar vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.
3) MUAYENE KATILIM PAYI
Emekli maaşı alan vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak 2019 yılı katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
– İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (Devlet Hastanesi) 6 TL
– Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL
– Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında (Üniversite eğitim Araştırma Hastaneleri) 8 TL
– Özel sağlık hizmeti sunucularında (Özel Hastanelerde) 15 TL
– 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılırsa, yukarıdaki bedeller 5 TL artırılır. (Acil haller, kronik hastalıklar ve sağlık ocağı tedavileri hariç)
SGK'DAN AÇIKLAMA
SGK'dan yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.
4B EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA
SGK 4B Emekli Maaşı Kesinti Sorgulama işlemlerinizi yapabilmek için öncelikle sizden istenen kişisel bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor. Daha sonra kolay bir şekilde "SGK 4B Emekli Maaşı Kesinti Sorgulama" işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri) linkine tıklayın. Ardından açılan sayfadaki "Kimliğimi Şimdi Doğrula" bağlantısına tıkladıktan sonra "T.C.Kimlik No" ve "e-Devlet Şifrenizi" yazarak sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz
4C EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA
e-Devlet 4C emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emekli aylık bilgisi sorgulama ve kesintilerinizle ilgili işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.
4A, 4B, 4C EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA
E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor.
Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giri yaptınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz...