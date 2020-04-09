Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir yeni fiyatlar nedir? Akaryakıtta yeni indirim

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılacak.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.