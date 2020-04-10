3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. Son yıllardaki düzenlemelerle emeklilik yaşı ve prim şartı yükseldi. Ancak bazı istisnalar var. Özellikle 1999'dan önce işe başlayan SSK'lılar 15 yıl sigortalı olup 3600 gün prim ödemişse emeklilik hakkı kazanabiliyor. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden erken emeklilik için kişinin yaşı da oldukça önemlidir. 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler.