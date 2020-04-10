Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem kısa çalışma ödeneğine hem de sosyal yardım hamlesine ilişkin detayları açıkladı:
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza gönderdiğimiz periyodik payı daha da artıracağız.
Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1. fazda 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lirayı teslim ettik. 2. fazda da yine belli kriterler koyarak, 2.3 milyon haneye 1000'er lira vereceğiz. Faz 3 ise talep bazlı olacak.
ÇALIŞANA 1.752 TL
Kısa çalışma ödeneğinde çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. Bin 752 ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti sunacağız. Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılanacak.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza gönderdiğimiz periyodik payı daha da artıracağız.
Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1. fazda 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lirayı teslim ettik. 2. fazda da yine belli kriterler koyarak, 2.3 milyon haneye 1000'er lira vereceğiz. Faz 3 ise talep bazlı olacak.
ÇALIŞANA 1.752 TL
Kısa çalışma ödeneğinde çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. Bin 752 ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti sunacağız. Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılanacak.
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