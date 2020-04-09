Geliri olmayan ev kalmayacak! 4 milyon 411 bin haneye 1000'er lira





Çalışma Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütüyor, bu ay içinde tamamlanacak" sözlerinin ardından, detaylar belli oldu. 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000'er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2. fazda ise halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" dedi.

