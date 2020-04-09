Geliri olmayan ev kalmayacak! 4 milyon 411 bin haneye 1000'er lira

Coronavirüs'le mücadele sürerken, ihtiyaç sahipleri de destekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 1.000 TL'lik nakdi yardım ile ilgili "Yeni çalışmamız neticesinde süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.
Çalışma Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütüyor, bu ay içinde tamamlanacak" sözlerinin ardından, detaylar belli oldu. 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000'er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2. fazda ise halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" dedi.
2 FAZDA 4.4 MİLYON EV
Önceliklerinin, Coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.
Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er TL destekte bulunacaklarını belirterek, "3. faza başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru süreci ayrıca duyurulacak. Coronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" diye konuştu. İlk 2 fazda 4 milyon 411 bin haneye 1.000'er TL destek yapılmış olacak.
KİMLERE ÖDENİYOR?
● Yaşlılık ve engelli aylığı alanlar
● Eşini kaybeden kadınlardan nakit yardım alanlar
● Silikozis aylığı, muhtaç asker ailelerine yönelik nakit yardım, öksüz-yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı alanlar
● Psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım alanlar
● Çoklu doğum yardımı, şartlı eğitim, şartlı sağlık yardımı alan haneler
ALBAYRAK: SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Coronavirüs salgını sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.
AKKUYU YÜKSELİYOR
Bakan Albayrak, dün "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" şeklinde paylaşım yaptı.
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