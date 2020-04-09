İşçiye koruma kalkanı: Ücretsiz izne maaş | 10 adımda yeni sistem







● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.

● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.

● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.



HAZAL ATEŞ