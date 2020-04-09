Doğum için işte ayrılan tazminat alır mı?

15 yıldır bir firmada çalışıyorum. Yakında bebeğim olacak. Ben bebeğime bakmak için artık çalışmak istemiyorum. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Filiz GÜZEL
Sadece bebeğiniz olacağı için istifa ederseniz 15 yıllık tazminatınızı da yakarsınız. Ancak başka imkanlar da bulunuyor. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise SGK'dan yazı alıp ayrılabilirsiniz. Ayrıca evliliğinizin üzerinden henüz 1 yıl geçmemişse yine tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. Bunlar yoksa istifa etmeyin. Annelere değişik ücretli ücretsiz izin hakları ve yarı çalışma imkanları var, bunları kullanın.
Lisede stajyer olarak çalıştım. O zaman bana bir sigorta numarası verdiler. Bu numara geçerli mi? İlk sigorta olduğum tarih staj tarihi olarak mı sayılacak? Bunu emeklilik için kullanabilir miyim? Meryem KUŞÇU
Staj ya da çıraklık sırasında yapılan sigortalar sadece meslek hastalığı ve iş kazasına karşı yapılan sigortalar. O yüzden bu sigorta primleri emeklilik hesaplarında kullanılamıyor. Sizin ilk sigorta olduğunuz tarih, bu tarih olarak geçiyor. Fakat emeklilik hesabı yapılırken ilk sigorta olduğunuz tarih, uzun vadeli sigorta kollarından priminizin yatırıldığı tarih olarak alınıyor. Aldığınız sigorta numarasını ise bütün çalışma hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanabiliyor. Staj sigortası ise burada geçerli sayılıyor ve stajdan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.
Emekliyim ancak yeni çalışmaya başlayacağım. İşyeri emekli çalışan olarak sigorta mı yapacak? Haciz emekli maaşına gelmiyor ama o sigortaya gelir mi? Özlem
Hacizlik bir durumunuz olursa emekli maaşınıza gelmez ama işyerinden alacağınız maaşa gelir. Ancak o da üçte birine konulabiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Sadece bebeğiniz olacağı için istifa ederseniz 15 yıllık tazminatınızı da yakarsınız. Ancak başka imkanlar da bulunuyor. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise SGK'dan yazı alıp ayrılabilirsiniz. Ayrıca evliliğinizin üzerinden henüz 1 yıl geçmemişse yine tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. Bunlar yoksa istifa etmeyin. Annelere değişik ücretli ücretsiz izin hakları ve yarı çalışma imkanları var, bunları kullanın.
Lisede stajyer olarak çalıştım. O zaman bana bir sigorta numarası verdiler. Bu numara geçerli mi? İlk sigorta olduğum tarih staj tarihi olarak mı sayılacak? Bunu emeklilik için kullanabilir miyim? Meryem KUŞÇU
Staj ya da çıraklık sırasında yapılan sigortalar sadece meslek hastalığı ve iş kazasına karşı yapılan sigortalar. O yüzden bu sigorta primleri emeklilik hesaplarında kullanılamıyor. Sizin ilk sigorta olduğunuz tarih, bu tarih olarak geçiyor. Fakat emeklilik hesabı yapılırken ilk sigorta olduğunuz tarih, uzun vadeli sigorta kollarından priminizin yatırıldığı tarih olarak alınıyor. Aldığınız sigorta numarasını ise bütün çalışma hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanabiliyor. Staj sigortası ise burada geçerli sayılıyor ve stajdan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.
Emekliyim ancak yeni çalışmaya başlayacağım. İşyeri emekli çalışan olarak sigorta mı yapacak? Haciz emekli maaşına gelmiyor ama o sigortaya gelir mi? Özlem
Hacizlik bir durumunuz olursa emekli maaşınıza gelmez ama işyerinden alacağınız maaşa gelir. Ancak o da üçte birine konulabiliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.