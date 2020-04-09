Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Nisan tarihini yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|8,86
|8,06
|9,93
|Net Holding
|1,62
|1,48
|9,46
|Pegasus
|46,68
|42,70
|9,32
|Garanti Bankası
|8,49
|7,87
|7,88
|İpek Doğal Enerji
|9,80
|9,10
|7,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,03
|1,89
|7,41
|Gözde Girişim
|3,24
|3,03
|6,93
|Akbank
|6,03
|5,65
|6,73
|İş Bankası (C)
|5,03
|4,75
|5,89
|Çelebi
|72,95
|68,95
|5,80
|Koza Madencilik
|10,99
|10,43
|5,37
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|4,29
|5,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,92
|9,46
|4,86
|Karel Elektronik
|13,71
|13,13
|4,42
|Tüpraş
|94,90
|90,90
|4,40
|Şekerbank
|0,95
|0,91
|4,40
|T.S.K.B.
|0,97
|0,93
|4,30
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,44
|4,28
|Logo Yazılım
|67,15
|64,40
|4,27
|Halkbank
|5,25
|5,04
|4,17
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