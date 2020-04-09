Ücretsiz izin maaş desteği vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta yaptığı açıklamada iş yerlerinden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bu nedenle merak edilen konulardan birisi de "Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?" sorusu oldu. Peki, ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte son açıklamalar

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.