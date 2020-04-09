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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 20:41
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    • 09.04.2020 20:45
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    başvuru nasıl yapılır? Çalışanlara izin ödemesi yapılacak! Başvuru şartları...

    Ücretsiz izin desteği başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haberi duyurdu. Peki, ücretsiz izin desteği başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    Ücretsiz izin desteği başvuru nasıl yapılır?

    Ücretsiz izin maaş desteği vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta yaptığı açıklamada iş yerlerinden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bu nedenle merak edilen konulardan birisi de "Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?" sorusu oldu. Peki, ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte son açıklamalar

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

    Ücretsiz izin maaşı desteğinin ne kadar olacağına dair henüz açıklama yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteğinin ne kadar olacağı açıklandıktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ücretsiz izin maaş desteği şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

    Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

    Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

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