Borsa günü yükselişle tamamladı! 9 Nisan BIST 100 son durum

DİRENÇİN ÜZERİNDE TAMAMLADI

Artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 üzerinde tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme ve kredi desteği adımlarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.