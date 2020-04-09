Halk arasında güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Gün içerisinde güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden fiyatlar hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 585,00 lira, Cumhuriyet altını 2.395,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 360,50 liradan işlem gördü. İşte 9 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: