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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 09:25
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    • 09.04.2020 09:25
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    Koronavirüs salgını geçene kadar 'den "sıfır " sinyali

    ABD Merkez Bankası () koronavirüs salgınının üzerindeki etkisi geçene kadar oranlarının "sıfır" seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.

    Korona geçene kadar sıfır faiz sinyali

    ABD Merkez Bankası (), Covid-19 salgınının deki etkisi geçene kadar oranlarının "sıfır" düzeyinde tutulacağı sinyalini verdi.
    Fedederal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, Ekonomide önümüzdeki aylarda sert düşüş bekledikleyen Fed politika yapıcıları, Covid-19 salgını ivme kaybetmeye başlayınca yavaş toparlanma öngörüyor.

    Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0.0-0.25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar" denildi.

    FOMC'nin 2 ve 15 Mart'ta düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanaklar açıklandı. Fed bu toplantılarda, faiz oranlarını sıfıra yakın tutarken, tahvil alımlarını sürdürdü ve finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bir dizi program hazırladı. Buna ek olarak, ABD Kongresi de hane halklarına nakit ve işletmelere hibe ve kredi sağlamak için 2.3 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı.

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