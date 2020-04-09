ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı korona virüs açıklamasında "tünelin sonunda muazzamm bir ışık görüyorum" ifadelerine yer vermişti. Öyle görünüyor ki Goldman Sachs'ın Hususî Servet Yönetimi Birimi de aynı görüşü paylaşıyor.

Bankanın servet sahibi yatırımcılara hizmet verdiği birimden yapılan açıklamada Yatırım Stratejisi Genel Müdürü Silvia Ardanga Çarşamba günü verdiği röportajda, "Tünelin sonunda ışık görüyoruz çünkü er ya da geç tıp camiasının atılımlar yapacağına inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere bütün dünyada malî ve para politikalarının virüse karşı verdikleri reaksiyonlar nedeniyle hisseler hacim kazandı, oldukça agresif ve güçlü olacaklardır" dedi ve şu ifadeleri sözlerine ekledi:

"Şu anda piyasalara geri dönmek ve hisse senedi piyasalarındaki düşüşten yararlanmak için iyi bir zamandayız"

Ardanga'nın yorumları Goldman Sachs'ın Yatırım Stratejileri Grubu'nun mart ayı ortasında yatırımcılarına verdiği piyasadan geri çekildikten sonra riskli varlıkların kademeli olarak portföylerine eklenmesi stratejisini takip ediyor. Aradanga'nın ifadelerine göre hisse değerlemelerinin bu denli düşük olmasıyla 12-18 aylık bir dönemde olumlu bir getiri elde etme ihtimali oldukça yüksek.

Goldman Sachs'ın adı geçen birimleri önceki yıl 561 milyar dolarlık varlığın yönetimini gerçekleştirdi ve 2018 yılı rakamlarına göre varlıklarda %23 oranında artış sağlayarak başarılı bir performans elde etti.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

BIST 100: Spot piyasa kapanışının ardından vadeli endeks kontratında yükseliş devam ederken, 93.500 seviyesi üzerinde endeks ilk planda 95 bin direnç seviyesini hedefleyecektir, global piyasalarda da yükseliş sürüyor…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilmeler var, gösterge tahvilde %12 bileşik faiz ve 10 yıllık tahvilde de %14 bileşik faiz seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilecektir…

USD/TL: Dolar kurunda belirgin bir değişiklik yok, gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında kısmi toparlanma çabası var. Dolar kurunda 6,78 direncine yakınsayan bir seyir var, 6,65 destek, 6,92 ise sonraki direnç konumunda…

EUR/USD: Fed toplantı tutanaklarının ardından bugün de Fed Başkanı Powell tarafından yapılacak konuşma izlenecek, paritede 1,0850 seviyesi üzerinde kalma eğilimi devam ederken, 1,0910 ilk planda direnç konumunda…