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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 18:49
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    • 07.04.2020 18:55
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    Son dakika: : 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz

    Son dakika haberine göre, : "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz
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