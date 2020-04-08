Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1000'er lira yardım yapılacağını söyledi, 'Toplamda 4.4 milyon aileye destek sağlamış olacağız' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1000'er lira yardım yapılacağını söyledi, 'Toplamda 4.4 milyon aileye destek sağlamış olacağız' dedi. Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.