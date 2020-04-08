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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Berat Albayrak açıkladı: 2.3 milyon aileye daha biner lira

    Berat Albayrak, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1000'er lira yardım yapılacağını söyledi, "Toplamda 4.4 milyon aileye destek sağlamış olacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 2.3 milyon aileye daha biner lira
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