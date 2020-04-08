On binlerce memur ve çalışanı ilgilendiren maaş kararı! Bakanlık resmen açıkladı

İcra daireleri durdu, kesintiler devam!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Pandemi ilan etmesiyle birlikte tüm dünyada önlem amaçlı mevzuatsal değişikliklere gidildi. Bu vahim virüsün ülkemize de sıçraması dolayısıyla tedbir amaçlı hızla Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetede yayımlandı. 22/03/2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)' başlıklı Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda nafaka alacakları hariç tüm icra işlemleri 21/03/2020 ile 30/04/2020 tarihleri arasında durduruldu.

Yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı kararı içeriğinde belirtilen tarihler arası icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğu ve bu tarihler arasında yeni icra taleplerinin alınmaması belirtildi. Belirtilen kararda icra kesintilerinin de durdurulacağı belirtilmemiştir. Bu yönde her kesimden farklı yorumlar gelince Adalet Bakanlığı konuyla ilgili bir görüş metni yayınlamış olup konuya açıklık kazandırdı. 02.04.2020 Tarihli Adalet Bakanlığının görüş yazısına istinaden personellerin icra kesintileri aynen devam edecektir.