Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye ve vatandaşlara etkisini bertaraf etmek için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işverenden esnafa, çalışandan emekliye kadar pek çok kesim için önlemler içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin bir sunum hazırladı.

Sunumdan yapılan derlemeye göre, hayata geçirilen ekonomik tedbirler şu şekilde sıralandı: