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    • 08.04.2020 19:34
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 15,12 13,75 9,96
    Ege Endüstri 572,00 533,20 7,28
    İpek Doğal Enerji 9,10 8,50 7,06
    Bursa Çimento 3,56 3,33 6,91
    Pegasus 42,70 40,28 6,01
    Logo Yazılım 64,40 60,90 5,75
    Kartonsan 357,10 338,00 5,65
    Türk Traktör 45,78 43,40 5,48
    Brisa 7,53 7,16 5,17
    Mavi Giyim 38,54 36,78 4,79
    Good-Year 3,79 3,63 4,41
    Koza Madencilik 10,43 10,00 4,30
    Çelebi 68,95 66,15 4,23
    Türk Telekom 7,02 6,74 4,15
    Yataş 6,03 5,79 4,15
    Turkcell 13,15 12,65 3,95
    İş Yatırım Menkul Değerler 4,03 3,90 3,33
    Aygaz 9,83 9,53 3,15
    Kordsa Teknik Tekstil 9,90 9,60 3,13
    İş Finansal Kiralama 3,04 2,95 3,05

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