Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|15,12
|13,75
|9,96
|Ege Endüstri
|572,00
|533,20
|7,28
|İpek Doğal Enerji
|9,10
|8,50
|7,06
|Bursa Çimento
|3,56
|3,33
|6,91
|Pegasus
|42,70
|40,28
|6,01
|Logo Yazılım
|64,40
|60,90
|5,75
|Kartonsan
|357,10
|338,00
|5,65
|Türk Traktör
|45,78
|43,40
|5,48
|Brisa
|7,53
|7,16
|5,17
|Mavi Giyim
|38,54
|36,78
|4,79
|Good-Year
|3,79
|3,63
|4,41
|Koza Madencilik
|10,43
|10,00
|4,30
|Çelebi
|68,95
|66,15
|4,23
|Türk Telekom
|7,02
|6,74
|4,15
|Yataş
|6,03
|5,79
|4,15
|Turkcell
|13,15
|12,65
|3,95
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,03
|3,90
|3,33
|Aygaz
|9,83
|9,53
|3,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,90
|9,60
|3,13
|İş Finansal Kiralama
|3,04
|2,95
|3,05
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