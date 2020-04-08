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    • Ekonomi
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    • 08.04.2020 19:42
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 8 Nisan en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34
    Selçuk Ecza Deposu 6,99 7,13 -1,96
    Deva Holding 9,82 10,01 -1,90
    Çemtaş 6,09 6,18 -1,46
    Tofaş Oto. Fabrikaları 18,46 18,73 -1,44
    Coca Cola İçecek 35,68 36,20 -1,44
    Şok Marketler 9,10 9,23 -1,41
    Eczacıbaşı İlaç 4,29 4,35 -1,38
    Vakıflar Bankası 4,44 4,50 -1,33
    Sabancı Holding 7,50 7,60 -1,32
    Gübre Fabrikaları 14,10 14,28 -1,26
    Ford Otosan 58,50 59,15 -1,10
    Karel Elektronik 13,13 13,25 -0,91
    MLP Sağlık 13,19 13,30 -0,83
    Akçansa 7,44 7,50 -0,80
    Soda Sanayii 5,26 5,30 -0,75
    Alarko GMYO 13,43 13,53 -0,74
    Karsan Otomotiv 1,35 1,36 -0,74
    Odaş Elektrik 1,41 1,42 -0,70
    Trakya Cam 3,04 3,06 -0,65

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