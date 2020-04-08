Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8 Nisan tarihini yüzde 0,91 değer kazancıyla 93.225,22 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|7,70
|-2,34
|Selçuk Ecza Deposu
|6,99
|7,13
|-1,96
|Deva Holding
|9,82
|10,01
|-1,90
|Çemtaş
|6,09
|6,18
|-1,46
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,46
|18,73
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|35,68
|36,20
|-1,44
|Şok Marketler
|9,10
|9,23
|-1,41
|Eczacıbaşı İlaç
|4,29
|4,35
|-1,38
|Vakıflar Bankası
|4,44
|4,50
|-1,33
|Sabancı Holding
|7,50
|7,60
|-1,32
|Gübre Fabrikaları
|14,10
|14,28
|-1,26
|Ford Otosan
|58,50
|59,15
|-1,10
|Karel Elektronik
|13,13
|13,25
|-0,91
|MLP Sağlık
|13,19
|13,30
|-0,83
|Akçansa
|7,44
|7,50
|-0,80
|Soda Sanayii
|5,26
|5,30
|-0,75
|Alarko GMYO
|13,43
|13,53
|-0,74
|Karsan Otomotiv
|1,35
|1,36
|-0,74
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,42
|-0,70
|Trakya Cam
|3,04
|3,06
|-0,65
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