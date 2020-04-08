Borsa günü yükselişle tamamladı! 8 Nisan BIST 100 son durum

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR SPOR OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,66 ile metal ana sanayi oldu.