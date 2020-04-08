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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 19:53
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    • 08.04.2020 20:20
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    İşten çıkarma son dakika yasaklandı mı? İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak?

    İşten çıkarma son dakika yasaklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan arama motorlarında "İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39.24 tl ödenecek. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

    İşten çıkarma son dakika yasaklandı mı?

    İşten çıkarma son dakika yasaklandı mı? İşveren işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak? İşten çıkarmaların yasaklanıp yasaklanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülke genelindeki milyonlarca çalışan vatandaş konu hakkında son dakika haberlerini öğrenmek istiyor. İşte son gelişmeler...

    İŞTEN ÇIKARMA SON DAKİKA YASAKLANDI MI?

    Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. İşçilere günlük 39.24 TL ödenecek. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

    Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

    Detaylar geliyor...

    ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

    Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

    Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.

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