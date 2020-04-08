ÇALIŞMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakan Albayrak 'ın bu açıklaması sonrası bir açıklamada bulundu ve "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek." dedi.

E DEVLET 'TEN BAŞVURU ALINACAK

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 3. faz yardımlar için e devlet üzerinden başvuru alacaklarını duyurdu. Bakan, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." dedi.