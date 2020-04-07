Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusu başvuranlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Ziraat Bankası destek kredileri başvuruları 1 nisan tarihinde başlamıştı. 6 ay ödemesiz şekilde 10 bin TL destek kredisi temel ihtiyaç desteği kapsamında vatandaşlara verilmeye başlandı. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek. Peki Ziraat Bankası 10 bin TL kredi desteği başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası başvuru koşulları nelerdir? İşte yanıtı...