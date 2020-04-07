Cihan Kamer kimdir? 13 milyon TL bağış yapan Cihan Kamer ne iş yapıyor?

Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer ne iş yapıyor? Biz Bize Yeter Türkiyem kampanyasına 13 milyon TL bağış yaparak, kişisel yardım listesinin ilk sırasında yer alan Cihan Kamer kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İnternette hazırlanan "bizbizeyeteriz.gov.tr" sitesinde kampanyaya bağış yapanların isimlerine de yer veriliyor. Hazırlanan listede 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanlar bulunuyor. Listedeki kişisel bağışların ilk sırasında ise Cihan Kamer yer alıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir, nereli, kaç yaşında? Cihan Kamer ne iş yapıyor?

CİHAN KAMER KİMDİR?

Cihan Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Çivril kökenlidir. Babası Atasay Kamer (d.1941) 1989 yılında kurulan Atasay kuyumculuğun kurucusudur. Atasay kuyumculuğun Genel Müdürlüğünü ve aynı zamanda da İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığını yaptı.