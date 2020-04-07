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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 13:34
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    • 07.04.2020 13:34
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    kimdir? 13 milyon TL bağış yapan ?

    kimdir, ne iş yapıyor? Biz Bize Yeteriz kampanyasına 13 milyon TL bağış yapan ? Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyada 1 milyon lira ve üstü kişisel yardım yapanların isimleri açıklanıyor. 13 milyon TL bağış yapan Cihan Kamer de en fazla kişisel yardım yapan kişi oldu. Peki, Cihan Kamer kimdir? ? İşte, Cihan Kamer hakkında merak edilenler…

    Cihan Kamer kimdir? 13 milyon TL bağış yapan Cihan Kamer ne iş yapıyor?

    Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer ne iş yapıyor? Biz Bize Yeter Türkiyem kampanyasına 13 milyon TL bağış yaparak, kişisel yardım listesinin ilk sırasında yer alan Cihan Kamer kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İnternette hazırlanan "bizbizeyeteriz.gov.tr" sitesinde kampanyaya bağış yapanların isimlerine de yer veriliyor. Hazırlanan listede 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanlar bulunuyor. Listedeki kişisel bağışların ilk sırasında ise Cihan Kamer yer alıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir, nereli, kaç yaşında? Cihan Kamer ne iş yapıyor?

    CİHAN KAMER KİMDİR?

    Cihan Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Çivril kökenlidir. Babası Atasay Kamer (d.1941) 1989 yılında kurulan Atasay kuyumculuğun kurucusudur. Atasay kuyumculuğun Genel Müdürlüğünü ve aynı zamanda da İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığını yaptı.

    Cihan Kamer babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale üniversitesine bağlı Atasay Kamer meslek yüksek okulunu yaptırmıştır.

    Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlıkları ile tanınan Atasay'lar Rize'de yaptırdıkları bir sağlık merkezine Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını vermişlerdir.

    Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında Kızı ve Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, gelinin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, damadın nikâh şahitliğini iş adamı Mehmet Ali Aydınlar yaptı.

    2015 Ocak ayı itibariyle Atasay Mücevherat CEO'su olarak görevini oğlu Atasay Kamer'e devretmiştir.

    Cihan Kamer, 2013 yılında açılan Boğaz'da Kuruçeşme'de "HUQQA" adlı Restoran ve 'Steak House' konseptiyle hizmet veren The Market'in de sahibidir.

    KAMPANYAYI SIRTLAYAN 10 İSİM

    İnternette hazırlanan "bizbizeyeteriz.gov.tr" sitesinde kampanyaya bağış yapanların isimlerine de yer veriliyor. Hazırlanan listede 1 milyon TL ve üzeri bağış yapanlar bulunuyor. Bu sıralı listede 136 kurumsal, 10 da kişisel bağış var. Ve toplam bağışların neredeyse yüzde 70'e yakınını, bu liste, yani 1 milyon ve üstü bağış yapanlar sırtlıyor.

    İşte 1 milyon ve üstü bağış yapan 10 isim;

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