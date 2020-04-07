E-Devlet maske siparişi verme! Maske siparişi nasıl verilir? Salgın hastalığın yayılmasını önlemek için en önemli malzemelerden birisi olan maskelerin temini için vatandaşlar araştırma yapıyor. E-Devlet kapısından ücretsiz maske siparişi verilebiliyor. Sipariş verdikten sonra görevliler evinize maske teslim ediyor. Peki, maske siparişi nasıl verilir? E-Devlet üzerinden hem kendiniz hem de hane halkı için sipariş verebilirsiniz. İşte, E-Devlet maske siparişi verme ekranı!

MASKELER ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-Devlet'in internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.