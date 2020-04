İlk Yardım Çantası

Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet.

Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet

Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50'lik kutu), 1 Kutu

Üçgen sargı, 3 Adet

Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet

Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet

Çengelli İğne, 10 Adet

Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet

Esmark bandajı, 1 Adet

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet

Yara bandı, 10 Adet

Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet

Tıbbı eldiven, 2 Çift

El feneri, 1 Adet

Üçgen Reflektör

Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet.

Yangın Söndürme Cihazı

Sayısı, cinsi ve kapasitesi araç sınıfına ve aracın kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

Stepne

Motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

Gerekli evrakları hazırlayıp kontrollerinizi yaptıktan sonra aracınızı uygun yere park etmeniz ve ardından araç kabul işlemlerine giderek sıra numarası almanız gerekiyor. Aracınızın plakasını girerek daha önceden aldığınız randevunun biletini bastırmanız gerekiyor. Sonrasında işlem sıranızın gelmesini beklemeniz ve sıranız geldiğinde hazırladığınız evrakları görevliye teslim etmeniz gerekiyor. Ücret burada alınıyor. Ücreti mutlaka peşin olmalı. farklı bir yöntem kabul edilmiyor. Evraklarınızı teslim ettikten sonra görevliler aracınızı kontrol edilecek bölgeye almanızı isteyeceklerdir. Aracınızı oraya çektikten sonra sizin işiniz işlemin bitmesini beklemek. İlkyardım çantası ve reflektörlerin kolay görünür yerde olmasına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

ARAÇ MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

TÜVTÜRK'ten randevu almak için TÜVTÜRK intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra E-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Üçüncü bir yol olarak 850 222 88 88 nolu telefondan da randevu alınabilmektedir.

https://reservation.tuvturk.com.tr/web.ui/Index.aspx adresine giriş yaptıktan sonra araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini doldurun. Araç muayene çeşidini seçtikten sonra randevu gününü seçebilirsiniz.

TÜVTÜRK RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?

https://www.tuvturk.com.tr/ adresine giriş yaparak araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini girin. Ardından Soyasınızı girerek devam seçeneğine basın. Ekranda çıkan güncelle seçeneği ile randevu gününü değiştirebilir ya da iptal et seçeneği ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.