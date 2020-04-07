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    • 07.04.2020 18:42
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    Son dakika: 'tan 'na 1 milyon lira destek

    Son dakika haberine göre, , yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan 'na 1 milyon lira destek verdi.

    HEKTAŞ'tan 1 milyon lira destek

    , yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan 'na 1 milyon lira destek verdi.

    HEKTAŞ'tan yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek verildiği bildirildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile gıda temininin sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu zor zamanda da daima olduğu gibi milletimizin yanındayız."

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