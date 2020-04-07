HEKTAŞ, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdi.

HEKTAŞ'tan yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile gıda temininin sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu zor zamanda da daima olduğu gibi milletimizin yanındayız."